Giorgio Croci morto a Roma a 85 anni: restaurò la Basilica di Assisi dopo il terremoto e stabilizzò la Torre di Pisa (Di sabato 17 aprile 2021) Giorgio Croci, professore emerito di tecnica delle costruzioni all’Università degli Studi “La Sapienza”, è morto a Roma a 85 anni. Ingegnere, era nato il 19 marzo 1936 e si era laureato nel 1960. Ha contribuito allo sviluppo di teorie e analisi innovative per la diagnostica e la salvaguardia dei monumenti. Tra i suoi progetti più significativi progetti ci sono la Basilica di San Francesco di Assisi (interventi di restauro e consolidamento dopo i gravi dissesti e parziali crolli dovuti al terremoto del 1997); la Torre di Pisa (progettazione degli interventi per la stabilizzazione della Torre); il Colosseo (studi e ricerche relativi al comportamento sismico); il Palatino di ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 17 aprile 2021), professore emerito di tecnica delle costruzioni all’Università degli Studi “La Sapienza”, èa 85. Ingegnere, era nato il 19 marzo 1936 e si era laureato nel 1960. Ha contribuito allo sviluppo di teorie e analisi innovative per la diagnostica e la salvaguardia dei monumenti. Tra i suoi progetti più significativi progetti ci sono ladi San Francesco di(interventi di restauro e consolidamentoi gravi dissesti e parziali crolli dovuti aldel 1997); ladi(progettazione degli interventi per la stabilizzazione della); il Colosseo (studi e ricerche relativi al comportamento sismico); il Palatino di ...

