“Gianni Sperti? Guardate qui!” Pio e Amedeo lo dicono davanti a Maria De Filippi La reazione dell’opinionista di UeD

Debutto per Felicissima Sera, lo show di Pio e Amedeo su Canale 5. I telespettatori hanno apprezzato lo stile dei due comici foggiani. E li hanno premiati dal punto di vista degli ascolti. Il programma ha registrato 4.070.000 spettatori, pari al 20,01% di share e ha vinto la sfida con Canzone Segreta di Serena Rossi che ha ottenuto il 15,7% pari a 3.644.000 spettatori (è stata la puntata meno vista delle cinque andate in onda). C'era grande attesa a Felicissima sera per l'intervista a Maria de Filippi. La moglie di Maurizio Costanzo si è infatti ritrovata a dover rispondere ad una serie di quesiti imbarazzanti. È stata una chiacchierata molto personale e decisamente sopra le righe, divertita e divertente, e incalzata dai due padroni di casa Maria De Filippi non molla di un centimetro, ribattendo colpo ...

