Gesesa | martedì 20 aprile riapertura al pubblico degli sportelli

Leggi su anteprima24

(Di sabato 17 aprile 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoche,20riapriranno algliutenti di contrada Pezzapiana a Benevento. Gli orari di apertura sono: dal lunedì al venerdì dalle 08:00-13:00 e 14:00-17.00 il sabato dalle ore 08:00-13:00. Tuttavia, per tutelare la salute e la sicurezza delle persone, l’ingresso sarà regolato, in entrata verrà rilevata la temperatura a tutti, negando l’accesso a coloro che supereranno i 37.5° e sarà garantito il distanziamento sociale sia all’interno che all’esterno. Gli utenti potranno accedere nell’area ricevimento indossando correttamente la mascherina e previa igienizzazione delle mani tramite gel igienizzante idroalcolico messo a disposizione di tutti.suggerisce di utilizzare in via prioritaria, sempre al fine di ...