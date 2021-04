Georgina Rodriguez | su Netflix il reality sulla sua vita anche con Cristiano Ronaldo

Leggi su vanityfair

(Di sabato 17 aprile 2021) «Benvenuta in famiglia». Così il profilo di Netflix Spagna ha annunciato un nuovo progetto che avrà come protagonista Georgina Rodriguez, la compagna di Cristiano Ronaldo. «È una madre, una modella, un’influencer, un’imprenditrice, una ballerina e tante altre cose», scrive la celebre piattaforma di streaming in una nota di presentazione del reality, «un retroscena profondo ed emotivo della donna che c’è dietro le foto».