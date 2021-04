Genoa | i convocati per il Milan | quattro rossoblù assenti

(Di sabato 17 aprile 2021) Ilha pubblicato la lista deiper la gara di domani contro il. Assente per squalifica Criscito Ilha pubblicato la lista deiper la gara di domani contro il. Assente per squalifica Criscito, fuori anche Pellegrini, Marchetti e Zappacosta. Torna Czyborra. Portieri: Paleari, Perin, Zima. Difensori: Biraschi, Czyborra, Ghiglione, Masiello, Onguené, Radovanovic, Zapata, Centrocampisti: Badelj, Behrami, Cassata, Pjaca, Portanova, Rovella, Strootman, Zajc, Attaccanti: Destro, Pandev, Scamacca, Shomurodov. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Milan, Stefano Pioli ha diramato la lista ufficiale dei precettati in vista della gara di domani a San Siro contro ilStefano Pioli ha diramato la lista ufficiale deidel Milan in vista della gara di domani a San Siro contro il. Ecco l'elenco dei giocatori: PORTIERIG. Donnarumma, Moleri, Ttruanu.Commenta per primo Questa la lista deirossoneri per Milan -, 31° giornata di Serie A prevista per domenica 18 aprile alle 12.30 a San Siro. Ecco l'elenco completo dei giocatori a disposizione: PORTIERI G. Donnarumma, ...Secondo quanto appreso da MilanNews.it, Antonio Donnarumma, escluso dalla lista dei convocati per il Genoa, ha sofferto un'elongazione del muscolo adduttore destro.Milan-Genoa, i convocati da Davide Ballardini: squalificato capitan Criscito, infortunati Pellegrini e Zappacosta ...