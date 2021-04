Gazzetta: non solo Fiorentina per Gattuso, ma anche club in Premier e in Liga (Di sabato 17 aprile 2021) Ormai quasi certo che Gennaro Gattuso non sarà l’allenatore del Napoli per la prossima stagione, è ancora da delinearsi il suo futuro. Si sa di un forte interesse della Fiorentina, ma non è l’unica opzione a disposizione del tecnico. Stando a quanto riporta La Gazzetta dello Sport, Jorge Mendes starebbe tenendo alcuni discorsi aperti con squadre di Premier League e Liga, con Gattuso che avrebbe già mostrato un discreto interesse per un’esperienza all’estero. L'articolo ilNapolista. Leggi su ilnapolista (Di sabato 17 aprile 2021) Ormai quasi certo che Gennaronon sarà l’allenatore del Napoli per la prossima stagione, è ancora da delinearsi il suo futuro. Si sa di un forte interesse della, ma non è l’unica opzione a disposizione del tecnico. Stando a quanto riporta Ladello Sport, Jorge Mendes starebbe tenendo alcuni discorsi aperti con squadre diLeague e, conche avrebbe già mostrato un discreto interesse per un’esperienza all’estero. L'articolo ilNapolista.

Ultime Notizie dalla rete : Gazzetta non Juventus, la conferma di Pirlo non è scontata: due strade per il futuro Pirlo, due strade per il futuro: cosa può succedere nella prossima stagione per quanto riguarda l'allenatore della Juve Secondo quanto riferito da La Gazzetta dello Sport, la Juventus ha confermato Pirlo più volte, anche con il vicepresidente Pavel Nedved, ma il finale di campionato sarà fondamentale, come la partita col Lione fu molto più ...

Pirlo, due strade per il futuro: cosa può succedere nella prossima stagione per quanto riguarda l'allenatore della Juve Secondo quanto riferito da La Gazzetta dello Sport, la Juventus ha confermato Pirlo più volte, anche con il vicepresidente Pavel Nedved, ma il finale di campionato sarà fondamentale, come la partita col Lione fu molto più ...