Gattuso, non solo la Fiorentina. Per il tecnico possibilità Liga o Premier

Gattuso, oltre la Fiorentina possibile vada all'estero Come riportato dall'edizione odierna della Gazzetta dello Sport, il tecnico del Napoli Gennaro Gattuso sembra avere molti estimatori … L'articolo proviene da ForzAzzurri.net.

Ultime Notizie dalla rete : Gattuso non Probabili formazioni Napoli Inter/ Diretta tv: Osimhen oppure Mertens? ... sulla sinistra naturalmente Insigne, infine ecco l'altro grande tormentone per mister Gattuso, che ... Cominciando dalla difesa, naturalmente non ci saranno sorprese e quindi ecco tra i pali capitan ...

Gazzetta: il rinnovo tra Inzaghi e la Lazio è sempre vicino ma non arriva mai ...dei due teme un ribaltone da parte dell'altro foto Hermann / Kontrolab Il rinnovo tra Inzaghi e la Lazio sembra il remake del rinnovo tra Gattuso e il Napoli. Sono sempre lì lì per firmare e poi non ...

Gattuso vicino ai viola, ma per il momento il tecnico del Napoli non ha fretta di firmare. Le motivazioni… Non è ancora tempo di portare bacioni a Firenze, ma Rino Gattuso potrebbe finire in estate alla corte di Rocco Commisso che lo stima parecchio come tecnico e come uomo. Come scrive La Gazzetta dello S ...

