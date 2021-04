Gassman “spione” | Cottarelli lo difende e attacca Ruggeri | “Giusto segnalare chi viola le regole”

Advertising

SecolodItalia1 : Gassman “spione”, Cottarelli lo difende e attacca Ruggeri: “Giusto segnalare i vicini che violano le regole”… - giancarlodeoda1 : Ho letto l'hastag sulla vicenda di Gassman, e ci tengo a dire che ha fatto la cosa giusta, che condivido tutti i po… - MariMario1 : @CottarelliCPI Il sig. gassman quando vede clandestini che spacciano, impossibile non vederli perché sono ovunque,… - OverlookHotel71 : RT @matiparemodo: Oggi da Twitter ho imparato che #Gassman è un pazzo fuori di testa spione esibizionista e che se fosse stato un VERO UOMO… - matiparemodo : Oggi da Twitter ho imparato che #Gassman è un pazzo fuori di testa spione esibizionista e che se fosse stato un VER… -

Ultime Notizie dalla rete : Gassman spione

Secolo d'Italia

— Alessandro Gassmann ?? (@GassmanGassmann) April 12, 2021. “Mi dispiace per le polemiche, e anche per gli insulti e le minacce che ho ricevuto. Mi dispiace soprattutto per mia moglie che è spaventata ...