Gasperini | “Orsato una garanzia? Ne parliamo domani dopo la partita”

(Di sabato 17 aprile 2021) Gian Piero, allenatore dell’Atalanta, ha scherzato così sulla designazione arbitrale per la gara dicon la Juventus: “è uno dei migliori arbitri in assoluto. Ha fatto qualche erroraccio come Inter-Juve di qualche anno fa, che ha pagato, ma anche i grandi giocatori hanno sbagliato. Se è una, ve lo dicola(ride, ndr)”. Foto: Twitter Atalanta L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

Il tecnico dell'Atalanta Gian Piero Gasperini ha parlato in conferenza stampa a Zingonia alla vigilia della gara casalinga contro la Juventus: "Orsato è uno dei migliori arbitri in assoluto..."