Funerali Principe Filippo | tutti gli occhi sono per Kate | il motivo

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Funerali Principe

Lady Louise Mountbatten - Windsor la nipote prediletta della regina Elisabetta II , che questo pomeriggio dirà il suo addio al consorte " ilFilippo " in occasione dei suoiprevisti per le 16 (ora italiana). All'evento presenzieranno numerosi componenti della famiglia Windsor, tra cui anche l'amata discendente Louise, ...George del castello di Windsor, le solenni esequie del Duca di Edimburgo, ilFilippo, scomparso all'età di 99 anni. Isono stati celebrati dall'arcivescovo anglicano, Justin Welby. ...La Gran Bretagna dà l'addio al suo principe, il duca di Edimburgo, morto a 99 anni. Windsor, i funerali del principe Filippo (Foto Ansa/Epa). di. ***. LA DIRETTA:. ORE 15.45 - Al ...Milano, 17 apr. (askanews) - I membri del The Household Cavalry Mounted Regiment, reggimento a cavallo della cavalleria del Palazzo, arrivano ...