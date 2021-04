Funerali Principe Filippo, quattro dettagli scatenano il gossip (Di sabato 17 aprile 2021) Il funerale di Filippo si è tenuto questo pomeriggio, ma sono subito saltati all’occhio quattro dettagli imperdibili Subito dopo i Funerali di Filippo di Edimburgo, come c’era da aspettarsi, si è scatenato il gossip, in particolar modo su quattro argomenti principali: l’avvicinamento tra William e il fratello Harry, i gioielli indossati dalla Regina Elisabetta e Kate Middleton, la commozione della Regina e la presenza della contessa Penelope di Mountbatten. Crediti Foto Elle ItaliaAl termine della cerimonia funebre, fuori la chiesa erano presenti le auto per riaccompagnare al palazzo di Windsor i membri della Famiglia Reale, ma inaspettatamente hanno deciso di rientrare alla dimora a piedi. Nel corso del tragitto abbiamo visto Harry avvicinarsi a William e Kate e ... Leggi su 361magazine (Di sabato 17 aprile 2021) Il funerale disi è tenuto questo pomeriggio, ma sono subito saltati all’occhioimperdibili Subito dopo ididi Edimburgo, come c’era da aspettarsi, si è scatenato il, in particolar modo suargomenti principali: l’avvicinamento tra William e il fratello Harry, i gioielli indossati dalla Regina Elisabetta e Kate Middleton, la commozione della Regina e la presenza della contessa Penelope di Mountbatten. Crediti Foto Elle ItaliaAl termine della cerimonia funebre, fuori la chiesa erano presenti le auto per riaccompagnare al palazzo di Windsor i membri della Famiglia Reale, ma inaspettatamente hanno deciso di rientrare alla dimora a piedi. Nel corso del tragitto abbiamo visto Harry avvicinarsi a William e Kate e ...

