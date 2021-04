Funerali Principe Filippo, Nunzia De Girolamo affranta: “Non sarà protagonista della sua morte”. Ecco perché (Di sabato 17 aprile 2021) “È incredibile come sono riusciti ancora una volta non a farlo essere secondo, questa volta quinto, è sparito“. Parole di Nunzia De Girolamo a La Vita in Diretta. Il riferimento è al Principe Filippo: oggi 17 aprile ci saranno i Funerali del consorte della Regina. Un uomo indicato sempre come “l’ombra” di Elisabetta, eppure fondamentale per lei, tanto che la Sovrana ha detto di “sentirsi persa”. De Girolamo, ospite di Alberto Matano, ha fatto notare come tutta l’attenzione dei media sia su Harry e William. “Ho sempre apprezzato il fatto che lui sia un uomo che ha accettato di vivere accanto ad una donna di grande potere, senza mai soffrire la parte di Elisabetta”, ha detto la conduttrice, rammaricandosi però che “questo povero Filippo non ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 17 aprile 2021) “È incredibile come sono riusciti ancora una volta non a farlo essere secondo, questa volta quinto, è sparito“. Parole diDea La Vita in Diretta. Il riferimento è al: oggi 17 aprile ci saranno idel consorteRegina. Un uomo indicato sempre come “l’ombra” di Elisabetta, eppure fondamentale per lei, tanto che la Sovrana ha detto di “sentirsi persa”. De, ospite di Alberto Matano, ha fatto notare come tutta l’attenzione dei media sia su Harry e William. “Ho sempre apprezzato il fatto che lui sia un uomo che ha accettato di vivere accanto ad una donna di grande potere, senza mai soffrire la parte di Elisabetta”, ha detto la conduttrice, rammaricandosi però che “questo poveronon ...

