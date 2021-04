Funerali principe Filippo: la diretta LIVE (Di sabato 17 aprile 2021) Funerali principe Filippo diretta LIVE Oggi, sabato 17 aprile 2021, alle ore 16 italiane in Inghilterra, nella Cappella di San Giorgio del Castello di Windsor, si terranno i Funerali del principe Filippo. Non saranno Funerali di Stato, su esplicita richiesta dello stesso principe consorte, e saranno ammessi alla cerimonia solo 30 persone, accuratamente selezionate dalla Regina, nel rispetto delle normative anti-Covid. Noi di TPI seguiremo la funzione in diretta. Di seguito tutti gli aggiornamenti. diretta Ore 16,20 – La regina Elisabetta, 94 anni, è seduta da sola nel coro della cappella di San Giorgio, dove si stanno celebrando i Funerali del marito, il ... Leggi su tpi (Di sabato 17 aprile 2021)Oggi, sabato 17 aprile 2021, alle ore 16 italiane in Inghilterra, nella Cappella di San Giorgio del Castello di Windsor, si terranno idel. Non sarannodi Stato, su esplicita richiesta dello stessoconsorte, e saranno ammessi alla cerimonia solo 30 persone, accuratamente selezionate dalla Regina, nel rispetto delle normative anti-Covid. Noi di TPI seguiremo la funzione in. Di seguito tutti gli aggiornamenti.Ore 16,20 – La regina Elisabetta, 94 anni, è seduta da sola nel coro della cappella di San Giorgio, dove si stanno celebrando idel marito, il ...

Advertising

ilpost : Le foto dei funerali del principe Filippo, man mano che arrivano - vaticannews_it : #17aprile Oggi in #GranBretagna, l’ultimo saluto al principe #Filippo . In concomitanza con i funerali in forma pri… - SkyTG24 : Funerali del principe Filippo, l'ultimo omaggio al Duca di Edimburgo. FOTO - C0lins9 : RT @ilpost: Le foto dei funerali del principe Filippo, man mano che arrivano - paoloangeloRF : La diretta dei funerali del principe Filippo dal castello di Windsor -