Funerali Filippo | Kate Middleton | collana da capogiro | di chi è e quanto vale

(Di sabato 17 aprile 2021) News La duchessa di Cambridge sfoggia un gioiello dal valore inestimabile aidiPubblicato su 17 Aprile 2021 Nel pomeriggio odierno si sono celebrati idel Principe: occhi puntati sulla Royal Family che, come è noto, sta attraversando un momento difficile della sua storia. Attualmente è in corso una faida interna con i duchi di Sussex Harry e Meghan. A proposito della Markle: ainon si è vista (ufficialmente perché incinta e impossibilitata a volare dagli Usa e Londra). Chi ha presenziato invece è stata, moglie del Principe William. La duchessa di Cambridge ha sfoggiato una veletta nera ed è stata impeccabile, come al solito. A colpire è stata anche la ...

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Funerali Filippo

William e Harry , i figli di Carlo e Diana , sapevano di essere gli osservati speciali in questa giornata di lutto per idiII. Troppo profonda la frattura causata dalla clamorosa ...del principesono stati celebrati dall'arcivescovo anglicano, Justin Welby. La regina Elisabetta II, 94 anni, ha partecipato seduta da sola nel coro della cappella. Al termine ...Al funerale di Filippo le scelte di Kate Middleton comunicano un forte messaggioIl funerale del Principe Filippo è ancora in corso, e già le speculazioni si sprecano. Harry e William, al loro primo in ...Si stanno tenendo oggi i funerali del duca di Edimburgo. Ad attirare l'attenzione, Kate Middleton arrivata al castello con William e Carlo ...