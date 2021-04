Funerali di Filippo Chi è Penny Knatchbull | l' unica non della famiglia presente

(Di sabato 17 aprile 2021) C’era ancheKnatchball, amica carissima e confidente del principe, al funerale del 99enne consorteregina Elisabetta II, che si sono svolti nel pomeriggio al castello di Windsor. Insieme al segretario particolare del duca, Penelope, Contessa Mountbatten of Burma, 68 anni, era l’non appartenente allaRealealla cerimonia, un invito che evidenzia lo stretto legame, in particolare con il principe. Nonostante i 32 anni di differenza, i due erano amicissimi, entrambi con la passione per i cavalli; il principele aveva anche insegnato a guidare il calesse, nel 1994.è figlia (ma anche nipote e bisnipote) di un macellaio; ma il padre è il fondatore...

Italia Si, Carolyn Smith si commuove per idel principe: 'Ho difficoltà a parlare' Dopo settimane di apprensione per le sue condizioni di salute, il principedi Edimburgo , all'età di 99 anni, è passato a miglior vita, ...Meghan Markle ha seguito in tv dalla sua casa in California idel principe. A riferirlo è stata la sua portavoce. La Duchessa di Sussex sperava di poter partecipare ma non è stata autorizzata a viaggiare dal suo medico a causa della gravidanza, ...Piccolo incidente durante la cerimonia funebre del principe Filippo duca di Edimburgo e marito della regina Elisabetta. Una donna che era tra il pubblico che assiste alle esequie fuori ...Salviamo il pianeta, ha urlato l'attivista saltando sopra la statua della regina Vittoria prima di essere portata via dalla polizia Protesta in topless ...