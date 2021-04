Francesca Lodo all’Isola: “Negli anni di Vallettopoli mi hanno voltato le spalle” (Di sabato 17 aprile 2021) Francesca Lodo in lacrime all’Isola si confida parlando dei tempi di Vallettopoli e del brutto periodo che ha attraversato. “Mi voltarono tutti le spalle”, ammette piangendo. “Sono qui a chiederti scusa amore mio perché nei momenti di sconforto non sono stata lì a darti la mano, ma spero che tu mi abbia perdonato, io sarò sempre dalla tua parte, non dimenticare che qui c’è la tua grande famiglia che ti aspetta”, le scrive la mamma e Francesca Lodo non riesce a fermare la grande commozione. Piange. “Mi avete ammazzato”, confessa a Ilary. La conduttrice, allora, le chiede come mai la madre le abbia chiesto scusa. E Francesca spiega che: “C’è stato un periodo della mia vita, dieci anni fa, molto importante e doloroso e mia madre non ... Leggi su quotidianpost (Di sabato 17 aprile 2021)in lacrimesi confida parlando dei tempi die del brutto periodo che ha attraversato. “Mi voltarono tutti le”, ammette piangendo. “Sono qui a chiederti scusa amore mio perché nei momenti di sconforto non sono stata lì a darti la mano, ma spero che tu mi abbia perdonato, io sarò sempre dalla tua parte, non dimenticare che qui c’è la tua grande famiglia che ti aspetta”, le scrive la mamma enon riesce a fermare la grande commozione. Piange. “Mi avete ammazzato”, confessa a Ilary. La conduttrice, allora, le chiede come mai la madre le abbia chiesto scusa. Espiega che: “C’è stato un periodo della mia vita, diecifa, molto importante e doloroso e mia madre non ...

