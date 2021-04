Formazioni ufficiali Wolfsburg-Bayern Monaco | Bundesliga 2020-2021

Leggi su sportface

(Di sabato 17 aprile 2021) Ledi, match valevole per la 29^ giornata di. Dopo l’eliminazione dalla Champions League per mano del Psg, gli uomini di Flick possono concentrarsi esclusivamente sul campionato. Il vantaggio sul Lipsia è considerevole, ma il match che attende i bavaresi è tutt’altro che agevole. Ilè infatti la vera sorpresa del campionato tanto da stazionare al terzo posto. Inoltre, all’andata ha messo in difficoltà il, capace di imporsi solo in rimonta grazie al solito Lewandowski. Di seguito le sceltedei due tecnici. Le: In ...