Flick annuncia l’addio a fine anno | “Ho chiesto al Bayern di rescindere il contratto”

(Di sabato 17 aprile 2021) Hans-Dieter, tecnico delMonaco, nel post gara contro il Wolfsburg hato il suo addio ai bavaresi al termine della stagione in corso: “Ho detto oggi alla squadra che avevo informato il club, dopo la partita di Parigi, della mia volontà diilstagione. Volevo solo dirlo alla squadra dopo la partita di oggi, era per me importante che la squadra lo sapesse: sono assolutamente soddisfatto di questi ragazzi, dell’atteggiamento, della qualità e sono grato di poter terminare la stagione con loro. Li ringrazio, e ringrazio anche il club che mi ha dato l’opportunità di allenare una squadra del genere”. Foto: sitoMonaco L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

Advertising

DiMarzio : #BayernMunich, #Flick annuncia l'addio a fine stagione - SkySport : Bayern Monaco, Flick annuncia l’addio: 'Ho informato già squadra e società' - JSpn81 : RT @SkySport: Bayern Monaco, Flick annuncia l’addio: 'Ho informato già squadra e società' - tuttosport : #Flick annuncia: 'A fine stagione lascio il #Bayern' ???? - RobertoRenga : RT @SkySport: Bayern Monaco, Flick annuncia l’addio: 'Ho informato già squadra e società' -

Ultime Notizie dalla rete : Flick annuncia

... oltre ad una Champions League, un Mondiale per club ed una Supercoppa Europea, Hans - Dieter, al termine della vittoria per 3 - 2 ottenuta sul campo del Wolfsburg,ufficialmente il ...Dopo tante voci e indiscrezioni sul suo futuro, è arrivata l'ufficialità. È stato lo stesso, dopo la vittoria sul campo del Wolfsburg che vale un bel pezzo di Bundesliga (+7 sul Lipsia ......Flick, uomo capace di riportare il Bayern sul tetto del Mondo, volterà pagina nonostante un contratto fino al 2023.Bayern Monaco, Flick ha svelato il suo futuro dopo la vittoria in casa del Wolfsburg. La notizia può accelerare il ritorno in panchina di Allegri ...