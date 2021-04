Fiorentina | Commisso ordina il silenzio stampa

Advertising

Martuccia1926 : Comunque c'è gente che 2 anni fa qui su Twitter glorificava Commisso come un Dio e ora lo offende nei peggiori modi… - pccpla : RT @cmdotcom: #Fiorentina, decisione dura di #Commisso: silenzio stampa e ritiro - vtr74 : Prima dobbiamo salvarci ma la vedo dura sveglia #rocco #Commisso @JosephBCommisso #barone #fiorentina @acffiorentina fuori le palle - Fiorentinanews : @EnzoBucchioni: '#Commisso si trova in un posto che non è il suo, dovrebbe tenere le distanze e invece va a pallegg… - AgoCannella : @OltreTv @famigliasimpson @enrick81 @napoliforever89 @Tvottiano @misterf_tweets @tw_fyvry @CIAfra73 @MiChiamoFranco… -

Ultime Notizie dalla rete : Fiorentina Commisso

... che ha fatto rumore quella incassata dallain casa del Sassuolo , vittorioso 3 - 1 in ... Ma non solo, Roccoha deciso di anticipare anche il ritiro di un giorno in vista del turno ...Commenta per primo Dopo la drammatica sconfitta dellacontro il Sassuolo, la società viola ha preso una decisione forte . Rocco, infatti, che sperava in una vittoria, ha deciso di provare ad invertire la rotta in vista del finale di ...REGGIO EMILIA - Una sconfitta pesante, la terza in quattro gare e la seconda di fila, che ha fatto rumore quella incassata dalla Fiorentina in casa del Sassuolo, vittorioso 3-1 in rimonta dopo il vant ...Fiorentina in ritiro: dopo la sconfitta contro il Sassuolo, il presidente Commisso ha deciso di mandare in ritiro la propria squadra.