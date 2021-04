Fiorentina, Commisso ordina il silenzio stampa (Di sabato 17 aprile 2021) REGGIO EMILIA - Una sconfitta pesante, la terza in quattro gare e la seconda di fila, che ha fatto rumore quella incassata dalla Fiorentina in casa del Sassuolo , vittorioso 3 - 1 in rimonta dopo il ... Leggi su corrieredellosport (Di sabato 17 aprile 2021) REGGIO EMILIA - Una sconfitta pesante, la terza in quattro gare e la seconda di fila, che ha fatto rumore quella incassata dallain casa del Sassuolo , vittorioso 3 - 1 in rimonta dopo il ...

Nicola20359488 : @GiuseppeFalcao ora trovatevi un'altra Juve con cui prendervela, i napoletani possono cominciare a giocare a scopa… - sfvofficial : RT @Fiorentinanews: '#Montella era il miglior allenatore e la #Fiorentina l'ha mandato via per prendere #Iachini. #Commisso? Deve cambiare… - Fiorentinanews : '#Montella era il miglior allenatore e la #Fiorentina l'ha mandato via per prendere #Iachini. #Commisso? Deve cambi… - Filippo49537585 : @Djnc78 L'unico male che fa commisso lo fa alla fiorentina, quindi non sono affari tuoi - StynesTrevor : Rocco Commisso ha gia' scaricato Gattuso, sta per arrivare Jose Mourinho #Fiorentina #Mourinho -