Finale Coppa Italia, sottosegretario Costa: «Ipotesi 15-20% dei tifosi allo stadio»

Il sottosegretario del Ministero della Saluta Andrea Costa ha parlato della possibilità di avere i tifosi durante la Finale di Coppa Italia

Andrea Costa, sottosegretario del Ministero della Salute, ha parlato ai microfoni di Radio Punto Nuovo della possibilità di avere i tifosi allo stadio durante la Finale di Coppa Italia tra Juventus e Atalanta. «Quella di ieri è stata una giornata importante, da tempo sostenevo che ci volesse un piano per la riapertura per dare speranza ai cittadini. Dal 26 Aprile, vorremmo far ricominciare anche calcetto e gli sport di contatto. Lo sport è importantissimo, bisogna considerare sia i professionisti che gli amatori.

