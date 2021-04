Filippo, la regina Elisabetta posta una tenera foto insieme prima del funerale. I fan notano un dettaglio: 'Com'è possibile?' (Di sabato 17 aprile 2021) la regina Elisabetta posta una tenera foto insieme prima del funerale. I fan notano un dettaglio: ' Com'è possibile? '. Ieri sera, sull'account ufficiale della sovrana Royal Family, sono state ... Leggi su leggo (Di sabato 17 aprile 2021) launadel. I fanun: ' Com'è? '. Ieri sera, sull'account ufficiale della sovrana Royal Family, sono state ...

Advertising

Agenzia_Italia : È il giorno dei funerali di Filippo. Va in scena 'The Crown' - Corriere : Filippo, l’omaggio della Regina: una foto insieme in campagna, scattata dalla nuora - chetempochefa : 'È stato la mia forza e mi è stato accanto per tutti questi anni. Io, tutta la sua famiglia, questo Paese e molti a… - daydream_sara : RT @Corriere: Filippo, l’omaggio della Regina: una foto insieme in campagna, scattata dalla nuora - mbbelluco : RT @Agenzia_Italia: È il giorno dei funerali di Filippo. Va in scena 'The Crown' -