Filippi: "Bari? Per noi come una finale, dobbiamo fare punti. La mia su Marong. Peretti e Lancini…" (Di sabato 17 aprile 2021) Parola a Giacomo Filippi.LIVE Bari-Palermo, la conferenza stampa di mister Filippi: segui la diretta su Mediagol.itIl tecnico del Palermo - nel corso della consueta conferenza stampa pre match - si è espresso circa i temi caldi dell'ambiente rosanero. Giacomo Filippi ha analizzato l'imminente impegno di Serie C contro il Bari guidato da Massimo Carrera. La sfida tra i Galletti e la franchigia siciliana sarà di fondamentale importanza per il prosieguo della corrente stagione agonistica rosanero, giunta ormai al rush finale. In particolare, il Palermo è a caccia di punti per staccare ufficialmente il pass per i play off di Serie C. Di seguito, le dichiarazioni di Giacomo Filippi.

