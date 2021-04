Ferrari: nuova ala posteriore per la SF21 (Di sabato 17 aprile 2021) In occasione del Gp dell’Emilia-Romagna, la Ferrari ha messo in mostra la sua nuova ala posteriore. Una scelta tecnica per adeguare al meglio la vettura alla pista. PL2 Gp Emilia-Romagna: comanda Bottas ma la Ferrari c’è Ferrari: l’ala posteriore è l’unica novità del momento? Le prove libere del venerdì hanno messo in mostra i notevoli passi avanti fatti dalla scuderia italiana. Le due rosse di Charles Leclerc e Carlos Sainz hanno impressionato sia nel giro secco che nel passo gara. In modo particolare il monegasco che ha legittimato il suo talento nonostante l’uscita dalla pista al termine della sessione. Prove libere Gp Emilia-Romagna: analisi del passo gara Ferrari Il team però non ha ancora apportato aggiornamenti significativi. Ad inizio stagione, ... Leggi su sport.periodicodaily (Di sabato 17 aprile 2021) In occasione del Gp dell’Emilia-Romagna, laha messo in mostra la suaala. Una scelta tecnica per adeguare al meglio la vettura alla pista. PL2 Gp Emilia-Romagna: comanda Bottas ma lac’è: l’alaè l’unica novità del momento? Le prove libere del venerdì hanno messo in mostra i notevoli passi avanti fatti dalla scuderia italiana. Le due rosse di Charles Leclerc e Carlos Sainz hanno impressionato sia nel giro secco che nel passo gara. In modo particolare il monegasco che ha legittimato il suo talento nonostante l’uscita dalla pista al termine della sessione. Prove libere Gp Emilia-Romagna: analisi del passo garaIl team però non ha ancora apportato aggiornamenti significativi. Ad inizio stagione, ...

