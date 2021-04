Felicissima sera, Pio e Amedeo mettono in grosso imbarazzo Maria De Filippi “il regalo che ti ha fatto Berlusconi …” (Di sabato 17 aprile 2021) Ieri è iniziata la trasmissione di Pio e Amedeo “Felicissima sera”. I due comici, che sono ospiti fissi il sabato sera da Maria De Filippi nel serale di Amici, durante tutte le puntate avevano detto, numerosissime volte, che la De Filippi sarebbe stata la loro prima ospite e così è stato. Maria De Filippi si diverte fino alle lacrime Maria De Filippi è stata l’ospite d’onore della prima puntata dell’attesissimo programma di Pio e Amedeo che è andato in onda su canale 5 ieri sera. Maria De Filippi è stata presentata da un video in cui si diceva “ha il materasso in lattice”, “è una persona squisitissima”, “ha ... Leggi su baritalianews (Di sabato 17 aprile 2021) Ieri è iniziata la trasmissione di Pio e”. I due comici, che sono ospiti fissi il sabatodaDenelle di Amici, durante tutte le puntate avevano detto, numerosissime volte, che la Desarebbe stata la loro prima ospite e così è stato.Desi diverte fino alle lacrimeDeè stata l’ospite d’onore della prima puntata dell’attesissimo programma di Pio eche è andato in onda su canale 5 ieriDeè stata presentata da un video in cui si diceva “ha il materasso in lattice”, “è una persona squisitissima”, “ha ...

Advertising

alessio_gaudino : La cosa buona di felicissima sera, è che ci ha risparmiati, dalla seconda edizione di canzone segreta, #AscoltiTv - VigilanzaT : #AscoltiTv #16aprile. L'esordio di Pio e Amedeo con Felicissima sera su Canale5 straccia l'ultima puntata de La can… - ilSipontinoNet : ?? Boom di ascoltatori per Pio e Amedeo, la prima puntata di “Felicissima Sera” vista da oltre 4 milioni di telespe… - TrashTvChoc : ??BOOM?? Felicissima sera ha registrato 4.070.000 telespettatori, share 20,1%. #FelicissimaSera - Cami_Chicca : RT @Mattoo018: Pierpaolo dovrà trovare il modo per dire a Giulia che il matrimonio sarà più o meno come quello di felicissima sera #PRELEMI -

Ultime Notizie dalla rete : Felicissima sera Ascolti Tv venerdì 16 aprile 2021: Canzone segreta, Felicissima sera, Freedom, Crozza, dati Auditel e share ... dati auditel e share ieri sera Mediaset "Striscia la notizia" (.000 spettatori, share del %) su Canale 5 precede l'appuntamento con la prima TV per 'Felicissima Sera' con Pio e Amedeo . Per il duo ...

Maria De Filippi a "Felicissima Sera" svela un retroscena d'amore: "Si, l'ho fatto?" Ieri sera a "Felicissima Sera", l'ospite, Maria De Filippi è stata presa di mira da due comici della tv. Poi ammette: "Si, lo feci?" Quante emozioni o meglio ampi sprazzi? L'articolo Maria De Filippi a "...

Pio e Amedeo ci vanno giù pensate con Gianni Sperti, Maria De Filippi shock: “Ho tradito” Ieri 16 aprile è andata in onda la prima puntata di Felicissima Sera, il nuovo programma di Pio e Amedeo. Il duo comico, come prevedibile, ha messo in piedi uno show politicamente scorretto ...

Ascolti tv ieri 16 aprile: boom per Pio e Amedeo. Stracciata Serena Rossi I due foggiani hanno centrato l'obiettivo: il loro nuovo programma su Canale 5 parte molto bene e sbaraglia la concorrenza ...

... dati auditel e share ieriMediaset "Striscia la notizia" (.000 spettatori, share del %) su Canale 5 precede l'appuntamento con la prima TV per '' con Pio e Amedeo . Per il duo ...Ieria "", l'ospite, Maria De Filippi è stata presa di mira da due comici della tv. Poi ammette: "Si, lo feci?" Quante emozioni o meglio ampi sprazzi? L'articolo Maria De Filippi a "...Ieri 16 aprile è andata in onda la prima puntata di Felicissima Sera, il nuovo programma di Pio e Amedeo. Il duo comico, come prevedibile, ha messo in piedi uno show politicamente scorretto ...I due foggiani hanno centrato l'obiettivo: il loro nuovo programma su Canale 5 parte molto bene e sbaraglia la concorrenza ...