Felicissima Sera | Maria De Filippi portata a confessare | “Sì | ho tradito”

(Di sabato 17 aprile 2021) Durante la prima puntata diDeè stata l’ospite d’eccellenza. I due comici la portano aun tradimento E’ stata l’ospite di punta del programma… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Antonio Meli su BlogLive.it.

Advertising

annatomasi1 : RT @VigilanzaT: #AscoltiTv #16aprile. L'esordio di Pio e Amedeo con Felicissima sera su Canale5 straccia l'ultima puntata de La canzone seg… - Pepppe862375p04 : La politica di gonte andrebbe bene nel programma 'felicissima sera' Con pio e Amedeo. - rockett70 : RT @vnewsita: Ascolti #tv: #PioeAmedeo, è stata davvero una #Felicissimasera! - vnewsita : Ascolti #tv: #PioeAmedeo, è stata davvero una #Felicissimasera! - twittantoridi : RT @VigilanzaT: #AscoltiTv #16aprile. L'esordio di Pio e Amedeo con Felicissima sera su Canale5 straccia l'ultima puntata de La canzone seg… -

Ultime Notizie dalla rete : Felicissima Sera

Nella serata di ieri venerdì 16 aprile 2021 è finalmente andato in onda il nuovo programma di Pio e Amedeo ''. Era da diverse settimane che si parlava di questo programma e pare ci fosse tanta attesa da parte dei telespettatori. La puntata andata in onda ieri, è stata davvero un grande ..., Pio e Amedeo/ Diretta: "cretini spregevoli!", Pannofino scatenato DUE MATRIMONI E UN DIVORZIO La vita matrimoniale della Principessa Anna è stata altrettanto turbolenta : si è ...Durante la prima puntata di Felicissima Sera, Maria De Filippi è stata l'ospite d'eccellenza. I due comici la portano a confessare un tradimento ...Esordio boom per “Felicissima Sera”. Lo show di Pio e Amedeo domina la serata con 4.070.000 spettatori e il 20.13% di share individui (24.28% sul pubblico attivo). Il programma ha segnato picchi di ol ...