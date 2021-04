Felicissima sera, Maria De Filippi e i suoi segreti: «Ho rubato e tradito» (Di sabato 17 aprile 2021) È stata Maria De Filippi, la madrina di eccezione per Pio e Amedeo per il debutto di Felicissima sera, il nuovo show del venerdì di Canale 5, che ci terrà compagnia fino al 30 Aprile. Queen Mary, che aveva promesso la sua presenza ai due comici pugliesi, durante il serale di Amici, si è sottoposta alle loro domande, a volte imbarazzanti. Maria De Filippi primo ospite di Felicissima sera «Abbiamo l'onore di avere qui l'imperatrice della TV italiana, colei che nella sua carriera ha consegnato più lettere di Equitalia», la presentazione di Amedeo prima della clip, col il format che utilizza C'è posta per te per annunciare gli ospiti, che ha anticipato l'arrivo di Maria De Filippi. «Ha moltiplicato pani e ... Leggi su ultimora.news (Di sabato 17 aprile 2021) È stataDe, la madrina di eccezione per Pio e Amedeo per il debutto di, il nuovo show del venerdì di Canale 5, che ci terrà compagnia fino al 30 Aprile. Queen Mary, che aveva promesso la sua presenza ai due comici pugliesi, durante ille di Amici, si è sottoposta alle loro domande, a volte imbarazzanti.Deprimo ospite di«Abbiamo l'onore di avere qui l'imperatrice della TV italiana, colei che nella sua carriera ha consegnato più lettere di Equitalia», la presentazione di Amedeo prima della clip, col il format che utilizza C'è posta per te per annunciare gli ospiti, che ha anticipato l'arrivo diDe. «Ha moltiplicato pani e ...

Advertising

jismysunshine : @xswagway Ripeto Pio e Amedeo sono sottilissimi, purtroppo l ignoranza c’è e chi non vuole capire, non capirà mai!… - Corriere : Amedeo, a «Felicissima Sera»le lacrime per la mamma morta - zazoomblog : Felicissima sera replica prima puntata dove rivederla in streaming e in tv (Mediaset Extra La5) - #Felicissima… - LTcutieq : comunque io vivo per felicissima sera - rockolpoprock : Tommaso Paradiso ora fa il cantante per matrimoni (ma solo per una notte). -