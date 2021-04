Felicissima Sera, gli animalisti contro Pio e Amedeo: “Che vergogna” (Di sabato 17 aprile 2021) Questo articolo è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies. Felicissima Sera, la scelta di utilizzare un cavallo per uno sketch non è andata già ad alcuni fan: i commenti critici sul post di Instagram Nella Serata di ieri, venerdì 16 aprile 2021, è andata in onda la prima puntata di Felicissima Sera, lo show di Pio e Amedeo, i due comici pugliesi, molto amati dal pubblico. Tanto Leggi su youmovies (Di sabato 17 aprile 2021) Questo articolo è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies., la scelta di utilizzare un cavallo per uno sketch non è andata già ad alcuni fan: i commenti critici sul post di Instagram Nellata di ieri, venerdì 16 aprile 2021, è andata in onda la prima puntata di, lo show di Pio e, i due comici pugliesi, molto amati dal pubblico. Tanto

Advertising

alessio_gaudino : La cosa buona di felicissima sera, è che ci ha risparmiati, dalla seconda edizione di canzone segreta, #AscoltiTv - VigilanzaT : #AscoltiTv #16aprile. L'esordio di Pio e Amedeo con Felicissima sera su Canale5 straccia l'ultima puntata de La can… - ilSipontinoNet : ?? Boom di ascoltatori per Pio e Amedeo, la prima puntata di “Felicissima Sera” vista da oltre 4 milioni di telespe… - TrashTvChoc : ??BOOM?? Felicissima sera ha registrato 4.070.000 telespettatori, share 20,1%. #FelicissimaSera - Cami_Chicca : RT @Mattoo018: Pierpaolo dovrà trovare il modo per dire a Giulia che il matrimonio sarà più o meno come quello di felicissima sera #PRELEMI -

Ultime Notizie dalla rete : Felicissima Sera Ascolti Tv venerdì 16 aprile 2021: Canzone segreta, Felicissima sera, Freedom, Crozza, dati Auditel e share ... dati auditel e share ieri sera Mediaset "Striscia la notizia" (.000 spettatori, share del %) su Canale 5 precede l'appuntamento con la prima TV per 'Felicissima Sera' con Pio e Amedeo . Per il duo ...

Maria De Filippi a "Felicissima Sera" svela un retroscena d'amore: "Si, l'ho fatto?" Ieri sera a "Felicissima Sera", l'ospite, Maria De Filippi è stata presa di mira da due comici della tv. Poi ammette: "Si, lo feci?" Quante emozioni o meglio ampi sprazzi? L'articolo Maria De Filippi a "...

Ascolti tv ieri 16 aprile: boom per Pio e Amedeo. Stracciata Serena Rossi I due foggiani hanno centrato l'obiettivo: il loro nuovo programma su Canale 5 parte molto bene e sbaraglia la concorrenza ...

Felicissima Sera di Pio e Amedeo è un programma colto, i dati Felicissima Sera di Pio e Amedeo è un programma colto e sincero. Al di là delle battute pesanti, Felicissima Sera è un tributo alla tradizione del grande varietà, pieno di citazioni televisive fatte p ...

... dati auditel e share ieriMediaset "Striscia la notizia" (.000 spettatori, share del %) su Canale 5 precede l'appuntamento con la prima TV per '' con Pio e Amedeo . Per il duo ...Ieria "", l'ospite, Maria De Filippi è stata presa di mira da due comici della tv. Poi ammette: "Si, lo feci?" Quante emozioni o meglio ampi sprazzi? L'articolo Maria De Filippi a "...I due foggiani hanno centrato l'obiettivo: il loro nuovo programma su Canale 5 parte molto bene e sbaraglia la concorrenza ...Felicissima Sera di Pio e Amedeo è un programma colto e sincero. Al di là delle battute pesanti, Felicissima Sera è un tributo alla tradizione del grande varietà, pieno di citazioni televisive fatte p ...