FA Cup | il Chelsea batte il City e va in finale De Bruyne ko

(Di sabato 17 aprile 2021) A Wembley si spegne il sogno del Manchesterdi provare il grande slam, il poker di successi in stagione. Ilvince 1-0 sugli uomini di Guardiola e vola in. Decisiva una rete di Ziyech al 55? che ha affondato i “citiziens”. Le brutte notizie per Guardiola, oltre al ko, arrivano anche da De, uscito per infortunio al 3? del secondo tempo. Infortunio da valutare in particolare in ottica Champions contro il PSG. Ilaffronterà inla vincente di Leicester-Southampton. Foto: TwitterL'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

Hakim Ziyech firma l'1-0 del Chelsea contro il Manchester City a Wembley nel match valido per la semifinale di FA Cup 2020/2021. Azione fotocopia del gol annullato nel primo tempo, ma questa volta è ...