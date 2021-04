FA Cup | Chelsea-Manchester City 1-0 | il gol di Ziyech regala la finale ai Blues

Leggi su mediagol

(Di sabato 17 aprile 2021) Ilè la prima finalista della FA Cup.FA Cup, match di fuoco tra Everton e Tottenham: Ancelotti batte Mourinho 5-4, passano i toffeesIhanno sconfitto di misura per 1-0 il. Un match vivo e ricco di emozioni con due squadre che si sono sfidate a viso aperto, ma non sono riusciti a pungere sotto porta. La partita è stata risolta nei secondi 45 minuti grazie a una rete di Hakimservito in maniera precisa da Timo Werner.Serie A, Cannavaro: “I giovani talentuosi in Premier League, in Liga o al Psg. Nel futuro..”La società del patron Abramovich se la vedrà contro la vincente di Leicester-Southampton, in programma domani sera alle ore 19:30 a Wembley.