F1 su TV8, GP Imola 2021: orario in chiaro, programma, diretta qualifiche, differita FP3 (Di sabato 17 aprile 2021) Quest'oggi Imola sarà teatro delle qualifiche del Gran Premio di Emilia Romagna. La sessione in programma questo pomeriggio peraltro si annuncia particolarmente importante nell'economia della gara di domani. Infatti non va dimenticato come, nell'autodromo Enzo e Dino Ferrari, sorpassare sia storicamente molto complicato. Dunque, avere una buona posizione in griglia potrebbe essere propedeutico per la conquista del successo in vista del Gran Premio di domenica. Tre settimane fa, in Bahrain, la pole position è stata appannaggio di Max Verstappen. Lo scorso anno, invece, sul tracciato di Imola è stato Valtteri Bottas a partire davanti a tutti. Con ogni probabilità, Red Bull e Mercedes saranno le principali rivali per la conquista della miglior performance in qualifica anche in questo 2021. Dal canto suo, ...

