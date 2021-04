F1 | GP Imola 2021 | Lewis Hamilton in pole sul filo dei millesimi! 4° Charles Leclerc | 11° Carlos Sainz

(Di sabato 17 aprile 2021) All’autodromo disi sono concluse le qualifiche che hanno determinato la griglia di partenza per il Gran Premio di Emilia Romagna, secondo atto del Mondiale di F1. Laposition è stata fatta segnare da, il quale sarà accompagnato in prima fila da Sergio Perez. La Ferrari archivia una prestazione in controluce, in quantoscatterà dalla quarta casella edall’undicesima. Q1 – Dopo pochi minuti viene esposta la bandiera rossa, poiché Yuki Tsunoda perde il posteriore della sua vettura alla Variante Alta, andando a sbattere violentemente contro le barriere. Il giapponese non ha conseguenze, ma il retrotreno della sua Alpha Tauri è distrutto e l’inesperto nipponico domani sarà ...

Alla fine ce l'ha fatta: Lewis Hamilton è in pole position a, per il Gp 'Made in Italy' di Formula 1. Secondo tempo per Sergio Perez e terzo Verstappen. Quarta la Ferrari di Charles Leclerc. La Q2 Fuori dalle Q2 entrambe le Alfa Romeo e le Haas. Come ...Roma, 17 apr 14:57 - Quest'anno il Gp disi chiamerà Gran Premio del Made in Italy e dell'Emilia - Romagna: un progetto ambizioso, che nasce dalla sinergia...(ANSA) – ROMA, 17 APR – Lewis Hamilton in 1’14"411 ha ottenuto la pole del GP del ‘Made in Italy’ sul circuito di Imola, la 99/a in carriera per il campione del mondo di F1. In prima fila domani ...Carlos Sainz non è soddisfatto dei risultati che ha ottenuto nelle qualifiche del GP di Imola. Ecco come ha commentato..