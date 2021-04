F1 GP Emilia Romagna Imola 2021, Verstappen: “Sarà interessante sfidare Hamilton” (Di sabato 17 aprile 2021) “Non ho fatto un grande lavoro nella Q3. Il primo giro è stato piuttosto pasticciato ma sono consapevole del fatto che non si possa essere perfetti ogni volta”. Lo ha detto il pilota della Red Bull, Max Verstappen, dopo aver registrato il terzo tempo nella qualifica del Gran Premio dell’Emilia Romagna. “Partire dalla terza posizione è comunque una buona cosa e Sarà interessante sfidare Hamilton con due vetture su due strategie differenti – ha aggiunto l’olandese riferendosi al secondo posto conquistato dal compagno Sergio Perez -. Vedremo come andranno le cose e cercheremo di rendere la vita difficile alla Mercedes”. SportFace. Leggi su sportface (Di sabato 17 aprile 2021) “Non ho fatto un grande lavoro nella Q3. Il primo giro è stato piuttosto pasticciato ma sono consapevole del fatto che non si possa essere perfetti ogni volta”. Lo ha detto il pilota della Red Bull, Max, dopo aver registrato il terzo tempo nella qualifica del Gran Premio dell’. “Partire dalla terza posizione è comunque una buona cosa econ due vetture su due strategie differenti – ha aggiunto l’olandese riferendosi al secondo posto conquistato dal compagno Sergio Perez -. Vedremo come andranno le cose e cercheremo di rendere la vita difficile alla Mercedes”. SportFace.

