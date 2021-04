F1 Gp Emilia Romagna Imola 2021, la griglia di partenza: risultati delle qualifiche (Di sabato 17 aprile 2021) La griglia di partenza del Gran Premio di Emilia Romagna, seconda tappa del Mondiale di Formula 1 2021. Sul circuito di Imola qualifiche tutte da seguire con il duello tra la Mercedes e Max Verstappen, ma occhio anche alla Ferrari e alla McLaren. Q1 – – È di Valtteri Bottas il giro più veloce nella Q1 della qualifica del Gran Premio dell’Emilia Romagna. Il pilota finlandese della Mercedes ferma il cronometro sull’1’14?672 con un decimo di vantaggio sul compagno di squadra Lewis Hamilton. Terzo tempo per la McLaren di Lando Norris, quarta la Red Bull di Max Verstappen mentre le due Ferrari di Carlos Sainz e Charles Leclerc chiudono col settimo e ottavo tempo con sette decimi di ritardo dai migliori. Gli eliminati: Kimi Raikkonen (Alfa ... Leggi su sportface (Di sabato 17 aprile 2021) Ladidel Gran Premio di, seconda tappa del Mondiale di Formula 1. Sul circuito ditutte da seguire con il duello tra la Mercedes e Max Verstappen, ma occhio anche alla Ferrari e alla McLaren. Q1 – – È di Valtteri Bottas il giro più veloce nella Q1 della qualifica del Gran Premio dell’. Il pilota finlandese della Mercedes ferma il cronometro sull’1’14?672 con un decimo di vantaggio sul compagno di squadra Lewis Hamilton. Terzo tempo per la McLaren di Lando Norris, quarta la Red Bull di Max Verstappen mentre le due Ferrari di Carlos Sainz e Charles Leclerc chiudono col settimo e ottavo tempo con sette decimi di ritardo dai migliori. Gli eliminati: Kimi Raikkonen (Alfa ...

