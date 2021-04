Europei Judo | terza medaglia per l’Italia | bronzo Parlati

(Di sabato 17 aprile 2021) Italia ancora protagonista aglidiper Christiannella categoria 81 kg. LISBONA (PORTOGALLO) – Italia protagonista nella seconda giornata deglidi. Dopo le medaglie di Lombardo e Giuffrida,ancora una volta sul podio con Christiannella categoria 81 kg. Il 23enne napoletano, dopo un inizio perfetto ed una sconfitta con il bulgaro Ivanov, è riuscito a ritornare in lotta per il podio tramite i ripescaggi per poi conquistare il. Un risultato sicuramente importante per il nostro azzurro anche in vista di Tokyo. I risultati devono essere confermati anche in futuro, ma il podio è sicuramente un ottimo punto di partenza. Bottino destinato ad aumentare Un bottino che ...

Advertising

Esercito : Strepitosi i nostri atleti 1°C.le Magg. Manuel #Lombardo e 1°C.le Magg. Odette #Giuffrida che sul tatami di… - MinisteroDifesa : #17aprile Congratulazioni agli atleti dell'@Esercito 1°C.le Magg. Manuel #Lombardo e 1°C.le Magg. Odette… - SM_Difesa : #17aprile #Lisbona campionati europei di #judo Complimenti al 1°C.le Magg. Manuel #Lombardo e al 1°C.le Magg. Odet… - ilfaroonline : Europei judo, Parlati è bronzo negli 81 kg: “Fiero e pronto per i prossimi impegni” - GerardoAlbano : RT @Esercito: Strepitosi i nostri atleti 1°C.le Magg. Manuel #Lombardo e 1°C.le Magg. Odette #Giuffrida che sul tatami di #Lisbona hanno co… -

Ultime Notizie dalla rete : Europei Judo

Ancora una medaglia, per gli Azzurri impegnati a Lisbona per glidi. Christian Parlati ha conquistato la medaglia di bronzo degli 81 kg nella seconda giornata del Campionato. Il 23enne partenopeo è stato impeccabile, sconfiggendo proma il moldavo ...Nella seconda giornata di gare, aglididi Lisbona, arriva la terza medaglia per l'Italia Team. A firmarla è stato Christian Parlati che, nella categoria olimpica dei - 81 kg, si è aggiudicato per ippon, al golden score, la ...Italia ancora protagonista agli Europei di Judo. Bronzo per Christian Parlati nella categoria 81 kg. Il resoconto.Ancora una medaglia, per gli Azzurri impegnati a Lisbona per gli Europei di Judo. Christian Parlati ha conquistato la medaglia di bronzo degli 81 kg nella seconda giornata del Campionato.