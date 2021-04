Estrazioni del 17 aprile di Lotto Simbolotto SuperEnalotto e 10eLotto

(Di sabato 17 aprile 2021) Segui in tempo reale ledi sabato 172021 di, SuperEna, Simboe 10ee scopri i numeri vincentiSuperena10eSimboLedi, SuperEna, Simboe 10e, come di consueto, si tengono il martedì, giovedì e sabato. Ledi norma partono alle ore 20, ma con le disposizioni dell’ultimo Dpcm, quelle delverranno estratte alle 20:40. Il Jackpot di oggi del SuperEnaè di 138.500.000 €. Scopri i numeri vincenti dell’ultima estrazione...

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Estrazioni del

... Alle 20, l'estrazione dei numeri vincenti di sabato 17 aprile 2021 Carissimi amici di Formatonews , anche oggi siamo qui, per seguire insieme a voi , tutti i numeri delleLotto, ...Segnaliamo infine la frequenza di 17, 20 e 51 con 40. Passiamo adesso ai numeri ritardatariMillion Day , ovvero quelli che non vengono estratti da più tempo: medaglia d'oro al 32, ...Million Day, un'altra estrazione: appuntamento questa sera alle ore 19 quando verranno estratti i numeri vincenti del concorso di oggi, sabato 17 aprile 2021 I NUMERI VINCENTI ...Carlo Conti, la prima puntata di “Top Dieci” non andrà in onda stasera. Ecco perché Mamma Rai ha deciso così. Il palinsesto Rai è stato stravolto. Carlo Conti avrebbe dovuto debuttare stasera, su Rai ...