Ergastolo ostativo, perché la Consulta dice che è incostituzionale ma ha concesso un rinvio? (Di sabato 17 aprile 2021) di Vittorio De Vecchi Lajolo* Il coraggioso comunicato stampa della Corte Costituzionale del 15 aprile scorso è fonte di grande soddisfazione per chiunque sia un cultore della materia o anche solo curioso di comprendere il funzionamento di questa venerabile istituzione. Ad esempio: molti pensavano che una legge potesse essere costituzionale o incostituzionale, ovvero compatibile o incompatibile con i principi della Costituzione. Invece no, tertium datur: esistono anche leggi, come quella sul cosiddetto “Ergastolo ostativo”, che pur essendo incostituzionali sono meglio del vuoto normativo. Sono incostituzionali, ma non troppo: un po’ come andare in motorino senza casco. Sappiamo che può essere molto rischioso, addirittura mortale – ma vuoi mettere il senso di libertà? Poi scopriamo che la Corte, oltre alla pacifica competenza a ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 17 aprile 2021) di Vittorio De Vecchi Lajolo* Il coraggioso comunicato stampa della Corte Costituzionale del 15 aprile scorso è fonte di grande soddisfazione per chiunque sia un cultore della materia o anche solo curioso di comprendere il funzionamento di questa venerabile istituzione. Ad esempio: molti pensavano che una legge potesse essere costituzionale o, ovvero compatibile o incompatibile con i principi della Costituzione. Invece no, tertium datur: esistono anche leggi, come quella sul cosiddetto “”, che pur essendo incostituzionali sono meglio del vuoto normativo. Sono incostituzionali, ma non troppo: un po’ come andare in motorino senza casco. Sappiamo che può essere molto rischioso, addirittura mortale – ma vuoi mettere il senso di libertà? Poi scopriamo che la Corte, oltre alla pacifica competenza a ...

Advertising

Mov5Stelle : Pur rispettando la decisione della Consulta, non ne condividiamo il principio secondo cui l’ergastolo ostativo sia… - espressonline : L’ergastolo ostativo è incostituzionale. Per Aldo Moro l’ergastolo senza aggettivi era peggio della pena di morte - davidallegranti : La Corte costituzionale: 'ERGASTOLO OSTATIVO INCOMPATIBILE CON LA COSTITUZIONE MA OCCORRE UN INTERVENTO LEGISLATIVO… - ilfattoblog : Ergastolo ostativo, perché la Consulta dice che è incostituzionale ma ha concesso un rinvio? - Agricolturabio1 : RT @A_NMorelli: Pugiotto oggi su @ilriformista: 'Per quanto solo prospettata, l'incostituzionalità dell'ergastolo ostativo segna, comunque,… -