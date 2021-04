Epatite C: sintomi e segni. Come riconoscerla tempestivamente? (Di sabato 17 aprile 2021) Epatite C: quali sono i sintomi ed i segni che si possono manifestare? Come riconoscerla tempestivamente? Epatite C sintomi e segni che possono aiutarci a metterci in allarme. L’Epatite C è una patologia di origine virale a carico del fegato. In caso di sospetto di aver contratto l’Epatite C occorre immediatamente rivolgersi al proprio medico di famiglia. Esistono sintomi e segni che possono metterci in allerta, in attesa della valutazione medica e degli esami di accertamento. Ecco i segni e sintomi più comuni: Febbre; Nausea; Perdita dell’appetito; Affaticamento facile; Sensibilità o dolorabilità nell’area del fegato; Dolori ... Leggi su cityroma (Di sabato 17 aprile 2021)C: quali sono ied iche si possono manifestare?che possono aiutarci a metterci in allarme. L’C è una patologia di origine virale a carico del fegato. In caso di sospetto di aver contratto l’C occorre immediatamente rivolgersi al proprio medico di famiglia. Esistonoche possono metterci in allerta, in attesa della valutazione medica e degli esami di accertamento. Ecco ipiù comuni: Febbre; Nausea; Perdita dell’appetito; Affaticamento facile; Sensibilità o dolorabilità nell’area del fegato; Dolori ...

