Enzo Miccio furioso col senatore Pillon: “Eviti di usare il mio nome e la mia immagine” (Di sabato 17 aprile 2021) Enzo Miccio, il noto weeding planner, è apertamente schierato per l’approvazione della legge contro l’omotransfobia. Il senatore leghista Pillon no. Ora, i due si somigliano molto fisicamente tanto che Simone Pillon ha deciso di fare un collage su Facebook con 4 foto: tre sue, con sulla mano scritto “no ddl Zan” e la quarta del wedding planner, con scritto “Ddl Zan”. Ha commentato il tutto con un “Vedo Enzo Miccio un po’ confuso“. La verità però è che il volto televisivo, più che confuso, ha risposto arrabbiato: “Sono tutt’altro che confuso, la pregherei di evitare questa inutile e ridicola pantomima e di non usare il mio nome e la mia immagine!”. Ed ecco che Pillon ha replicato: “Gentile sig. ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 17 aprile 2021), il noto weeding planner, è apertamente schierato per l’approvazione della legge contro l’omotransfobia. Illeghistano. Ora, i due si somigliano molto fisicamente tanto che Simoneha deciso di fare un collage su Facebook con 4 foto: tre sue, con sulla mano scritto “no ddl Zan” e la quarta del wedding planner, con scritto “Ddl Zan”. Ha commentato il tutto con un “Vedoun po’ confuso“. La verità però è che il volto televisivo, più che confuso, ha risposto arrabbiato: “Sono tutt’altro che confuso, la pregherei di evitare questa inutile e ridicola pantomima e di nonil mioe la mia!”. Ed ecco cheha replicato: “Gentile sig. ...

Advertising

SimoPillon : Vedo @Enzo__Miccio confuso. Ma è a favore o contro il DDL #Zan? Dalle foto non si capisce??. - SirDistruggere : Pillon responsabilizza Enzo Miccio per i meme che fanno contro di lui da anni, sostenendo che lo facciano i suoi fa… - meetbehindzeta : RT @contechristino: Enzo Miccio ha detto: non c'è proprio un cazzo da ridere. - starkbuckz : RT @contechristino: Enzo Miccio ha detto: non c'è proprio un cazzo da ridere. - MaryMix1999 : RT @contechristino: Enzo Miccio ha detto: non c'è proprio un cazzo da ridere. -