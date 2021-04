Empoli – Brescia 4-2: poker toscano, la Serie A si avvicina (Di sabato 17 aprile 2021) I toscani piazzano un altro colpo da tre e fanno partire il countdown per la Serie A. Apre le danze un autogol di Joronen, poi arriva il raddoppio con bajrami. Bjarnasson riapre i conti, ma nel finale di primo tempo arriva il 3-1 di Stulac. Nella ripresa Donnarumma accorcia, ma nel finale Matos chiude i discorsi di Empoli – Brescia. Quali sono le scelte dei tecnici? Classico 4-3-1-2 per Dionisi. Brignoli tra i pali, davanti a lui c’è la coppia Romagnoli-Nikolaou. Sulle corsie esterna di destra confermato Sabelli, dall’altra c’è il ritorno di Parisi. In cabina di regia c’è Stulac, Haas e Zurkowski completano il reparto. Sulla trequarti spazio a Bajrami, a supporto del tandem La Mantia-Mancuso. 4-3-2-1 per Clotet. Ovviamente in porta c’è Joronen. Torna Cistana in mezzo alla difesa, con lui c’è Mangraviti. Completano il reparto ... Leggi su sport.periodicodaily (Di sabato 17 aprile 2021) I toscani piazzano un altro colpo da tre e fanno partire il countdown per laA. Apre le danze un autogol di Joronen, poi arriva il raddoppio con bajrami. Bjarnasson riapre i conti, ma nel finale di primo tempo arriva il 3-1 di Stulac. Nella ripresa Donnarumma accorcia, ma nel finale Matos chiude i discorsi di. Quali sono le scelte dei tecnici? Classico 4-3-1-2 per Dionisi. Brignoli tra i pali, davanti a lui c’è la coppia Romagnoli-Nikolaou. Sulle corsie esterna di destra confermato Sabelli, dall’altra c’è il ritorno di Parisi. In cabina di regia c’è Stulac, Haas e Zurkowski completano il reparto. Sulla trequarti spazio a Bajrami, a supporto del tandem La Mantia-Mancuso. 4-3-2-1 per Clotet. Ovviamente in porta c’è Joronen. Torna Cistana in mezzo alla difesa, con lui c’è Mangraviti. Completano il reparto ...

