Emma Marrone in campo per lo spettacolo | la foto non lascia dubbio

Leggi su youmovies

(Di sabato 17 aprile 2021) Questo articolo è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies.inper lo, la cantante in prima linea per la protesta dei lavoratori. Ecco le prove. Torna ancora una volta sui social la cantante salentina che come molti sui colleghi si trova dalla parte dei lavoratori dello, categoria in sofferenza in questo periodo. Proprio oggi a Roma si sta tenendo