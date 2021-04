Elisabetta, l’ultimo saluto a Filippo con una foto e l’unica consolazione (Di sabato 17 aprile 2021) l’ultimo saluto di Elisabetta a Filippo arriva con una foto postata su Instagram, mentre la Regina si consola grazie ai suoi cani. The Queen sta affrontando la prova più terribile: la morte dell’uomo che ha amato per tutta la vita e con cui ha condiviso 73 anni di matrimonio. Un amore travolgente, nato quando erano giovanissimi, e continuato per decenni. Filippo è rimasto sempre accanto alla Sovrana e non l’ha mai abbandonata, scegliendo spesso di fare un passo indietro e rinunciare ai suoi sogni pur di aiutarla. Il loro è stato un legame sincero e fortissimo che nemmeno la morte riuscirà a spezzare. A poche ore dai funerali del Duca di Edimburgo, la Regina ha voluto salutare a modo suo il marito, pubblicando un tenero scatto su Instagram. Una foto realizzata nel 2003 ... Leggi su dilei (Di sabato 17 aprile 2021)diarriva con unapostata su Instagram, mentre la Regina si consola grazie ai suoi cani. The Queen sta affrontando la prova più terribile: la morte dell’uomo che ha amato per tutta la vita e con cui ha condiviso 73 anni di matrimonio. Un amore travolgente, nato quando erano giovanissimi, e continuato per decenni.è rimasto sempre accanto alla Sovrana e non l’ha mai abbandonata, scegliendo spesso di fare un passo indietro e rinunciare ai suoi sogni pur di aiutarla. Il loro è stato un legame sincero e fortissimo che nemmeno la morte riuscirà a spezzare. A poche ore dai funerali del Duca di Edimburgo, la Regina ha voluto salutare a modo suo il marito, pubblicando un tenero scatto su Instagram. Unarealizzata nel 2003 ...

Advertising

Corriere : Filippo ed Elisabetta, l'amore e la corona: una storia lunga 80 anni - GiusySica4 : RT @fanpage: La Regina Elisabetta ha condiviso uno scatto molto tenero con il Principe Filippo, poco prima di tributargli l'ultimo saluto. - fanpage : La Regina Elisabetta ha condiviso uno scatto molto tenero con il Principe Filippo, poco prima di tributargli l'ultimo saluto. - Ilamaiunagioia : Comunque Peter che viene considerato da certe persone come un tappa buchi come se fosse l'ultimo degli stronzi in r… - Valedance11 : RT @Unomattina: Domani i funerali del Principe Filippo. Il Regno Unito si sta preparando per l’ultimo saluto. Tutti gli occhi sono puntati… -

Ultime Notizie dalla rete : Elisabetta l’ultimo La regina Elisabetta e la bellissima foto con il principe Filippo (prima del funerale) Vanity Fair Italia