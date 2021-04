Elezioni Roma 2021 | il PD vorrebbe le primarie il 20 giugno

(Di sabato 17 aprile 2021) Negli scorsi giorni Enrico Letta aveva annunciato infatti la volontà di fare leproprio nel mese di. Nella giornata di ieri il PD ha quindi proposto la giornata del 20come data per effettuare ledel centrosinistra. Attraverso una nota congiunta di Bruno Astorre, segretario PD Lazio, e Andrea Casu, segretario PD, il partito ha qundi comunicato la propria volontà.il 20: la proposta del PD Dopo aver incontrato Francesco Boccia, Responsabile nazionale autonomie territoriali ed enti locali della segreteria di Enrico Letta, Astorre e Casu hanno resa nota una comunicazione firmata da entrambi. In questa nota i due esponenti del Partito Democratico hanno spiegato che il PD ...

Advertising

RuggeroBong : @martinacardelli @arbiter46664 @PoliticaPerJedi @giocaudo @CarloCalenda Guardi, 5 anni ci furono 40.000 voti alle p… - sciltian : @giocaudo @CarloCalenda Caro Giovanni, su questo non ti seguo. Se vincerai le primarie del csx, e poi le elezioni,… - marchigianino : @CarloCalenda Ancora con questa barzelletta della responsabilità della 'classe dirigente' e di chiunque non voti (g… - Marco94607833 : RT @Alfonso1958: @CarloCalenda Caro Calenda tu vuoi vincere le elezioni a Roma con questi elettori che si dimenticano di 10 anni di finanzi… - Mirkosway74 : RT @Mirkosway74: @MarsellaLuca Spero che ti ricandiderai nuovamente alle imminenti elezioni comunali di Roma sotto il simbolo della tartaru… -

Ultime Notizie dalla rete : Elezioni Roma

" Il futuro diè il futuro dell'Italia e le prossimeamministrative sono un appuntamento fondamentale che vogliamo affrontare al fianco di chi ha combattuto le battaglie contro il ...... le alleanze in vista delledi ottobre e le candidature a sindaco in molto città italiane, tra queste, Milano, Torino, Napoli. 'Sulle amministrative " afferma il segretario Dem " non ...ROMA (ITALPRESS) – Un nuovo partito che dialoghi con la base, crei alleanze per un nuovo centrosinistra, e rifletta concretamente sul futuro della democrazia in Italia. Questo il percorso tracciato da ...Il Segretario Letta ha aperto l’Assemblea Nazionale con il suo intervento, molti i temi trattati e grande attenzione alle istanze che vengono dalla comunità ...