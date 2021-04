Ecco la nuova fisica che potrebbe essere dietro l’angolo

(Di sabato 17 aprile 2021) (Foto: Reidar Hahn/Fermilab)L’8 aprile scorso la collaborazione di fisici dell’esperimento Muon g-2, condotto al Fermilab di Chicago, ha annunciato di aver osservato un’anomalia nel comportamento di un particolare tipo di particelle subatomiche, i muoni. La dichiarazione, attesa da tempo (i dati sono stati raccolti nel 2018 e ci sono voluti tre anni per completarne l’analisi) ha provocato un forte scossone nella comunità scientifica, dal momento che l’anomalia, qualora fosse confermata,implicare l’esistenza di unanon contemplata dal Modello standard delle particelle elementari, l’impianto teorico che contiene la descrizione e il comportamento di tutte le particelle al momento note alla scienza. Le reazioni non si sono fatte attendere: appena pochi giorni dopo l’annuncio, sul portale ArXiv (il server della ...

L'anomalia nel valore del momento magnetico dei muoni misurata al Fermilab potrebbe essere l'indizio dell'esistenza di una forza della natura o di particelle che ancora non conosciamo. Oppure, più ban ...