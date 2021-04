Ecco chi era Laura Bassi, la donna a cui Google oggi ha dedicato un doodle (Di sabato 17 aprile 2021) Google dedica un doodle a Laura Bassi, la prima donna laureata a Bologna - nell'università più antica d'Europa - nel 1732 in Biologia e Fisica, e la prima ad intraprendere una carriera accademica nel... Leggi su feedpress.me (Di sabato 17 aprile 2021)dedica un, la primalaureata a Bologna - nell'università più antica d'Europa - nel 1732 in Biologia e Fisica, e la prima ad intraprendere una carriera accademica nel...

