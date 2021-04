“È una presa in giro: non ci saranno riaperture almeno fino al 1° giugno”. La rabbia di Tni Italia (Di sabato 17 aprile 2021) Pasquale Naccari, presidente Tni Italia, spiega come stanno davvero le cose in merito alle annunciate riaperture: “Ma quale apertura! È una presa in giro. Non ci sarà nessuna apertura almeno fino al 1 giugno. Per questo siamo pronti già dalle prossime ore a nuove eclatanti proteste per riconquistare il nostro diritto al lavoro. Vista la stagione, a cena i locali non potranno riaprire all’esterno dal 26 aprile. Ci sono, inoltre, tutta una serie di problemi: in caso di cambiamenti meteo improvvisi, dove si mettono i clienti che hanno prenotato? Come organizziamo i turni del personale e gli acquisti?



