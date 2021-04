E ora i "chiusuristi" tutti zitti: bollettino, nuovo record di vaccinati. Calano pure i contagi (Di sabato 17 aprile 2021) Il bollettino di oggi, sabato 17 aprile, rilasciato dal ministero della Salute dà conto di un leggero miglioramento della situazione epidemiologica. I dati degli ultimi giorni lasciano ben sperare in vista del 26 aprile, quando si procederà alle prime riaperture delle attività di ristorazione, sport e spettacolo (ma solo all'aperto e comunque sarà previsto il coprifuoco dalle 22 alle 5). Nelle ultime 24 ore sono infatti stati registrati 15.370 contagiati, 16.484 guariti e 310 morti su 331.734 tamponi analizzati, con tasso di positività al 4,6 per cento (-0,2 rispetto a ieri). La vera notizia, però, è il nuovo record di vaccinazioni, aggiornato per il secondo giorno consecutivo: è il segnale che la campagna sta prendendo sempre più quota e si sta avvicinando all'obiettivo del mezzo milione di dosi al giorno che è ... Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 17 aprile 2021) Ildi oggi, sabato 17 aprile, rilasciato dal ministero della Salute dà conto di un leggero miglioramento della situazione epidemiologica. I dati degli ultimi giorni lasciano ben sperare in vista del 26 aprile, quando si procederà alle prime riaperture delle attività di ristorazione, sport e spettacolo (ma solo all'aperto e comunque sarà previsto il coprifuoco dalle 22 alle 5). Nelle ultime 24 ore sono infatti stati registrati 15.370ati, 16.484 guariti e 310 morti su 331.734 tamponi analizzati, con tasso di positività al 4,6 per cento (-0,2 rispetto a ieri). La vera notizia, però, è ildi vaccinazioni, aggiornato per il secondo giorno consecutivo: è il segnale che la campagna sta prendendo sempre più quota e si sta avvicinando all'obiettivo del mezzo milione di dosi al giorno che è ...

