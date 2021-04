(Di sabato 17 aprile 2021) L'attore stava lottando da tempo contro un tumore maligno. Originario di un paesino dell'Aquila, Silla aveva conquistato Hollywood prima come stuntman e poi come attore anche per la sua statura minuta

Advertising

Agenzia_Ansa : Morto l'attore americano Felix Silla, famoso per la sua interpretazione del Cugino Itt nella serie tv 'La Famiglia… - repubblica : È morto Felix Silla, era il cugino Itt della Famiglia Addams - Corriere : Felix Silla, è morto l’attore che interpretava Cugino Itt nella Famiglia Addams - zazoomblog : È morto il cugino Itt della Famiglia Addams - #morto #cugino #della #Famiglia #Addams - NATOlizer : Morto Felix Silla, l'attore che interpreto' il cugino Itt nella Famiglia Addams - Spettacolo -

Ultime Notizie dalla rete : morto cugino

Per tutti Felix Silla era ilItt della serie tv ' La Famiglia Addams '. L'attore èa causa di un cancro al pancreas all'età di 84 anni. A dare l'annuncio è stato il collega Gil Gerard. L'artista di origini italiane, ...L'attore italiano naturalizzato statunitense Felix Silla, famoso per aver interpretato ilItt nella prima serie televisiva di 'La Famiglia Addams' (1965 - 66), è, per un tumore al pancreas, a Las Vegas all'età di 84 anni. L'annuncio della scomparsa è stato dato su Twitter dall'...La città di Sarno, in provincia di Salerno, è sotto choc per il grave fatto di sangue accaduto a Marino vicino Roma dove un carabiniere, Antonio Boccia, 56 anni, al culmine di un litigio, ha inseguito ...Aveva 84 anni. L'attore italoamericano, nato in Abruzzo, partecipo' anche ad altre produzioni di successo come Buck Rogers, Star Trek, Star Wars, Indiana Jones, Batman e Hazzard (ANSA) ...