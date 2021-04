“E’ morta”. Antonella Clerici, il triste annuncio in diretta tv (Di sabato 17 aprile 2021) Antonella Clerici, la conduttrice di È sempre mezzogiorno, ha aperto la trasmissione odierna ricordando la suggeritrice Carmela, dipendente Rai, morta giovanissima a causa del Covid-19: "Noi siamo una grande famiglia qui in Rai e vorrei ricordarla". La donna lascia marito, Fabrizio anche lui dipendente Rai, e figli. Antonella Clerici ha spiegato di aver condiviso con la dipendente Rai scomparsa molti progetti. Carmela era una suggeritrice, una "gobbista" in gergo. Il pubblico in studio ha tributato la dipendente Rai scomparsa con un lungo e forte applauso. Era forte la commozione nella puntata odierna di "È sempre mezzogiorno". Prima di continuare la nostra ricetta vorrei mandare un grande abbraccio, noi siamo una grande famiglia in Rai e ci conosciamo tutti, è stata tanti anni con me una ... Leggi su howtodofor (Di sabato 17 aprile 2021), la conduttrice di È sempre mezzogiorno, ha aperto la trasmissione odierna ricordando la suggeritrice Carmela, dipendente Rai,giovanissima a causa del Covid-19: "Noi siamo una grande famiglia qui in Rai e vorrei ricordarla". La donna lascia marito, Fabrizio anche lui dipendente Rai, e figli.ha spiegato di aver condiviso con la dipendente Rai scomparsa molti progetti. Carmela era una suggeritrice, una "gobbista" in gergo. Il pubblico in studio ha tributato la dipendente Rai scomparsa con un lungo e forte applauso. Era forte la commozione nella puntata odierna di "È sempre mezzogiorno". Prima di continuare la nostra ricetta vorrei mandare un grande abbraccio, noi siamo una grande famiglia in Rai e ci conosciamo tutti, è stata tanti anni con me una ...

