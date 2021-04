Due tempi, due trame, un musicista nel romanzo di Evgenij Vodolazkin (Di domenica 18 aprile 2021) Fervente ortodosso, filologo di formazione, amante della parola, Evgenij Vodolazkin è oggi in Russia uno degli autori più letti e la cui figura, grazie alla sua adesione alla politica di Putin, è più controversa: piace sia a un critico come Dmitrij Bykov, politicamente agli antipodi, sia a Zachar Priliepin, a lui più vicino, che lo considerano entrambi tra i migliori scrittori russi contemporanei. Motivo ricorrente nella prosa di Vodolazkin, il tempo storico è in Lauro (del 2013) il medioevo russo, … Continua L'articolo proviene da il manifesto. Leggi su ilmanifesto (Di domenica 18 aprile 2021) Fervente ortodosso, filologo di formazione, amante della parola,è oggi in Russia uno degli autori più letti e la cui figura, grazie alla sua adesione alla politica di Putin, è più controversa: piace sia a un critico come Dmitrij Bykov, politicamente agli antipodi, sia a Zachar Priliepin, a lui più vicino, che lo considerano entrambi tra i migliori scrittori russi contemporanei. Motivo ricorrente nella prosa di, il tempo storico è in Lauro (del 2013) il medioevo russo, … Continua L'articolo proviene da il manifesto.

Ultime Notizie dalla rete : Due tempi A Imola la Ferrari si conferma in Qualifica: quarto Leclerc, va peggio per Sainz ...Leclerc che pare abbia riscontrato sensazioni molto interessanti durante questi primissimi due ...la nuova SF21 riesce a togliersi più di qualche sassolino dalle scarpe in Qualifica puntando su tempi ...

Le 'Fanciulle', nuova installazione artistica di Franco Summa a Pescara ... e, se non vi saranno complicazioni al momento non prevedibili, le due Fanciulle potranno essere ... I nostri tecnici lavoreranno per realizzare i servizi e per rispettare i tempi previsti. Rendiamo così ...

Due tempi, due trame, un musicista nel romanzo di Evgenij Vodolazkin | il manifesto

Caravaggio, la girandola madrilena «Pronto, hai saputo del Caravaggio di Madrid?», «Beh certo, è mio!». Ho sentito anche questa nei giorni scorsi, quando non si è fatto altro che parlare dell’Ecce Homo apparso in Spagna. È incredibile ...

